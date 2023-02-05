Две меньшие сестры вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла и дети попали в приют.

Важно Вывозят неизвестно куда: жителям каких территорий больше всего угрожает депортация в Россию

Девушек взяла под опеку их сестра

В Минреинтеграцию обратилась их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девушками до их возвращения на Родину.

Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. Девушки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности в Волыни. Девушек тринадцати и пятнадцати лет взяла на попечение и забрала домой их старшая сестра.

Сколько украинцев вывезли в Россию

Судьба многих людей, которых захватчики вывезли в Россию, остается неизвестной. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. По его словам, россияне начали депортацию украинцев с начала полномасштабной войны.

По словам правозащитника, очень трудно установить точное количество людей, которых оккупанты депортировали в Россию. Он отметил, что все цифры достаточно условны, поскольку через территорию России также была возможность выехать за границу, а затем – вернуться в Украину. Украинцы уезжали из России через Грузию и страны Балтии.

Однако количество людей, которых депортировала Россия, огромно. Как отметил правозащитник, речь идет о десятках тысяч человек.

Он отметил, что только в одном Мариуполе находились десятки тысяч человек, которые либо погибли, либо их вывезли. И дальше нет никакой информации о том, где эти люди находятся – в России или на территории других государств.

Жителям каких территорий больше всего угрожает депортация в Россию

По словам Павличенко, оккупанты особенно активно осуществляют депортацию украинцев с тех территорий, которые в ближайшее время могут освободить Вооруженные Силы Украины.

Речь идет о левобережье Херсона и Запорожской области. Даже Мариуполь находится в зоне фокуса наступления ВСУ. Россия это понимает. А для местного населения возникает большая угроза депортации,

– отметил правозащитник.

Также активно продолжается депортация населения в Донецкой и Луганской областях. Павличенко добавил, что еще в начале полномасштабного вторжения даже с территории квазиреспублик на Донбассе оккупанты вывезли большое количество людей.