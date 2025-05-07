Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Умани

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

В Воздушных силах в 11:16 сообщили жителям Черкасской области об угрозе атаки дронов. Так, тогда указывалось о движении БПЛА мимо Звенигородки и Шполы. Также информировали БпЛА курсом на Канев и Тальное.

В 11:55 стало известно, что в Умани были слышны взрывы. В ПС в 12:00 отметили, что над городом летает вражеский БПЛА.

По состоянию на 12:07 в регионе все еще продолжается воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь на 7 мая оккупанты терроризировали Киев. Враг атаковал столицу "Шахедами" и баллистическими ракетами, вследствие чего есть разрушения.