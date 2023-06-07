Соответствующую публикацию поп обнародовал в своем фейсбуке. Более того, действующего министра культуры Александра Ткаченко он назвал "культурфюрером".

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Священник УПЦ считает подрыв дамбы "Божьей карой"

Черепанов опубликовал скриншот поста Ткаченко, где пишет, что комиссия Минкульта завершила передачу государственного имущества в пользование Заповедника.

Московский поп связал наводнение в Украине и подрыв Каховской ГЭС, собственно, с действиями украинских властей, направленных на борьбу с "русским миром" в Украине.

Невольно начинаешь верить разным пророчествам, связанным с закрытием Лавры. Начало "отжима" – и сразу наводнение в Киеве; приказ культурфюрера – трагедия в Каховке. Что же будет, если друг Кадырова сможет прекратить молитву в Саду Богородицы? Господи, защити и сохрани!

– говорится в посту Черепанова.

В комментариях Иона добавил, что чиновники Минкульта являются "союзниками" оккупантов в Кабмине.

Напомним, что УПЦ МП получила письмо от Национального заповедника Киево-Печерская лавра о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и зданиями на территории заповедника еще 10 марта.

Местные попы должны были покинуть Лавру до 29 марта 2023 года. Однако монахи московского патриархата сопротивлялись этому процессу. Они неоднократно срывали работу комиссии министерства, а также проводили богослужения даже после того, как им указали на выход.

Что известно о последствиях подрыва ГЭС