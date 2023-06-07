Відповідну публікацію піп оприлюднив у своєму фейсбуці. Ба більше, чинного міністра культури Олександра Ткаченка він назвав "культурфюрером".

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Священник УПЦ вважає підрив дамби "Божою карою"

Черепанов опублікував скриншот поста Ткаченка, де той пише, що комісія Мінкульту завершила передачу державного майна у користування Заповідника.

Московський піп пов'язав повінь в Україні та підрив Каховської ГЕС, власне, з діями української влади, які спрямованні на боротьбу з "русскім міром" в Україні.

Мимоволі починаєш вірити різним пророцтвам, пов'язаним із закриттям Лаври. Початок "віджиму" – і відразу повінь у Києві; наказ культурфюрера – трагедія у Каховці. Що ж буде, якщо друг Кадирова зможе припинити молитву в Саду Богородиці?! Господи, захисти та збережи!

– йдеться у пості Черепанова.

У коментарях Іона додав, що чиновники Мінкульту є "союзниками" окупантів у Кабміні.

Нагадаємо, що УПЦ МП отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника ще 10 березня.

Місцеві попи мали покинути Лавру до 29 березня 2023 року. Проте монахи московського патріархату чинили спротив цьому процесу. Вони неодноразово зривали роботу комісії з міністерства, а також проводили богослужіння навіть після того, як їм вказали на вихід.

Що відомо про наслідки підриву ГЕС