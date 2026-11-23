Как сообщает Sky News, правоохранительные органы сообщили о серьезном инциденте на территории комплекса Co-op Live вскоре после 22:00. Посетители концерта начали массово кашлять, прикрывать лицо одеждой и спешно покидать зал.

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Поражение дыхательных путей и дезактивация зала

На место происшествия прибыла группа реагирования на опасные ситуации. Медики зафиксировали у десятков пострадавших симптомы раздражения слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а одного человека пришлось госпитализировать.

Всем, кто присутствовал на сегодняшнем мероприятии и впоследствии заметил побочные эффекты или плохо себя чувствует, следует обратиться за медицинской помощью– заявили специалисты местной службы скорой помощи.

Следователи сначала предполагали применение обычного слезоточивого газа, однако позже изменили квалификацию происшествия и приступили к дезактивации остатков неизвестного химического соединения.

Объявление чрезвычайной ситуации в Манчестере

Полиция Большого Манчестера оперативно организовала коридоры для безопасного выхода людей, предотвратив давку на выходах из арены.

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Объявление нами чрезвычайной ситуации позволило нам обеспечить, чтобы службы экстренной помощи и партнерские учреждения могли быстро и эффективно сотрудничать для координации безопасных действий– отметила заместитель начальника полиции Стеф Паркер.

Напомним, ранее мы рассказывали о другой чрезвычайной ситуации в Европе. На рождественской ярмарке в бельгийском городе Маредсу 15 ноября произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает издание Le Soir, причиной инцидента стало случайное возгорание и взрыв баллона с пропаном в одном из торговых домиков. После этого разразился пожар.