Як повідомляє Sky News, правоохоронці оголосили про серйозний інцидент на території комплексу Co-op Live невдовзі після 22:00. Відвідувачі виступу почали масово кашляти, прикривати обличчя одягом і поспіхом залишати залу.

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Ураження дихальних шляхів та дезактивація зали

На місце події прибула група реагування на небезпечні ситуації. Медики зафіксували у десятків потерпілих симптоми подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, а одну людину довелося ушпиталити.

Усім, хто був на сьогоднішньому заході та згодом помітив побічні ефекти або почувається зле, слід звернутися по медичну допомогу– заявили фахівці місцевої Служби швидкої допомоги.

Слідчі спершу припускали застосування звичайного сльозогінного газу, проте пізніше змінили кваліфікацію події та почали дезактивацію залишків невідомої хімічної сполуки.

Оголошення надзвичайної ситуації в Манчестері

Поліція Великого Манчестера оперативно організувала коридори для безпечного виходу людей, запобігши тисняві на виходах з арени.

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Оголошення нами надзвичайної ситуації дозволило нам забезпечити, щоб служби екстреної допомоги та партнерські установи могли швидко та ефективно співпрацювати для координації безпечних дій– зазначила заступниця керівника поліції Стеф Паркер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про іншу надзвичайну ситуацію у Європі. На різдвяному ярмарку в бельгійському місті Маредсу 15 листопада стався вибух, унаслідок якого постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляє видання Le Soir, причиною інциденту стало випадкове займання та вибух балона з пропаном в одному з торговельних будиночків. Після цього спалахнула пожежа.