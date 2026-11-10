Подозревают в помощи России: в Великобритании задержали военнослужащего армии США

Британские правоохранительные органы провели спецоперацию и поместили подозреваемого в следственный изолятор в Лондоне.

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Что известно об инциденте?

Мужчину задержали недалеко от города Глостер на западе Англии. Правоохранители произвели задержание на основании положений британского Закона о национальной безопасности.

В настоящее время военнослужащий Соединенных Штатов находится под стражей в полицейском участке Лондона, где продолжаются следственные действия.

В рамках расследования британские правоохранители проводят обыски в двух объектах недвижимости в графстве Глостершир. По данным следствия, дело связано с Россией.

Заместитель помощника комиссара Вики Эванс подчеркнула, что задержание стало результатом тесного взаимодействия британских и американских спецслужб.

Директор ФБР Кеш Патель заявил, что задержание связано с подозрениями в шпионской деятельности, которые вызывают значительную обеспокоенность в США и у их союзников.

ФБР не будет терпеть действий тех, кто нарушает присягу на верность Соединенным Штатам и своими поступками ставит под угрозу нашу национальную безопасность и безопасность наших партнеров– подчеркнул Патель.

В свою очередь, командующий Контрразведывательным командованием армии США бригадный генерал Шон Стинчон назвал это дело свидетельством эффективного сотрудничества между союзниками и решимости контрразведывательных структур. В настоящее время задержанный находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона.