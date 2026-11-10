Підозрюють у допомозі Росії: у Британії затримали військового армії США

Британські правоохоронці провели спецоперацію та помістили підозрюваного до слідчого ізолятора в Лондоні.

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Що відомо про інцидент?

Чоловіка схопили неподалік від міста Глостер на заході Англії. Правоохоронці провели затримання на підставі положень британського Закону про національну безпеку.

Наразі військовослужбовець Сполучених Штатів перебуває під вартою у відділку поліції Лондона, де тривають слідчі дії.

У межах розслідування британські правоохоронці обшукують два об'єкти нерухомості у графстві Глостершир. За даними слідства, справа пов'язана з Росією.

Заступниця помічника комісара Вікі Еванс наголосила, що затримання стало результатом тісної взаємодії британських й американських спецслужб.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що затримання пов'язане з підозрами у шпигунській діяльності, які викликають значне занепокоєння у США та їхніх союзників.

ФБР не терпітиме дій тих, хто порушує присягу на вірність Сполученим Штатам і своїми вчинками ставить під загрозу нашу національну безпеку та безпеку наших партнерів– підкреслив Патель.

Своєю чергою, командувач Контррозвідувального командування армії США бригадний генерал Шон Стінчон назвав цю справу свідченням ефективної співпраці між союзниками та рішучості контррозвідувальних структур. Наразі затриманий перебуває під вартою в одному з поліцейських відділків Лондона.