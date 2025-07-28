По его словам, инцидент произошел на 24 июля в заведении Ramazotti в Вене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Амита Пеледа в Facebook.

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Что известно о случае антисемитизма в ресторане в Вене?

По словам Пеледа, когда после оформления заказа официант вернулся к их столику и поинтересовался, на каком языке они говорили.

"Я невозмутимо ответил: "На английском и немецком". "Нет, нет", – настаивал он. "На каком языке вы только что разговаривали?". Я ответил: "Конечно, иврите", – пишет Пелед.

После этого, со слов музыканта, официант отказался подавать еду и попросил их покинуть заведение.

Шок и унижение были глубокими. Но еще больше нас поразило то, что произошло потом – а точнее, то, чего не произошло. Люди вокруг нас были явно удивлены, некоторые бросали сочувствующие взгляды... а потом тихо вернулись к своим блюдам, разговорам, вину – будто ничего не произошло. Добро пожаловать в Европу, 2025 год,

– написал Пелед.

Этот инцидент стал очередным примером роста предвзятого отношения к евреям в Европе. В 2024 году Агентство ЕС по фундаментальным правам зафиксировало заметный рост проявлений антисемитизма на фоне израильско-палестинского конфликта.