З його слів, інцидент трапився на 24 липня в закладі Ramazotti у Відні. Про це пвідомляє 24 Канал з посиланням на допис Аміта Пеледа у Facebook.

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Що відопо про випадок антисемітизму у ресторані у Відні?

За словами Пеледа, коли після оформлення замовлення офіціант повернувся до їхнього столика і поцікавився, якою мовою вони говорили.

"Я незворушно відповів: "Англійською та німецькою". "Ні, ні", – наполягав він. "Якою мовою ви щойно розмовляли?". Я відповів: "Звичайно, івритом", – пише Пелед.

Після цього, зі слів музиканта, офіціант відмовився подавати їжу і попросив їх покинути заклад.

Шок і приниження були глибокими. Але ще більше нас вразило те, що сталося потім – а точніше, те, чого не сталося. Люди навколо нас були явно здивовані, деякі кидали співчутливі погляди… а потім тихо повернулися до своїх страв, розмов, вина – ніби нічого не сталося. Ласкаво просимо до Європи, 2025 рік,

– написав Пелед.

Цей інцидент став черговим прикладом зростання упередженого ставлення до євреїв у Європі. У 2024 році Агентство ЄС із фундаментальних прав зафіксувало помітне зростання проявів антисемітизму на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту.