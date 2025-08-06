Сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.

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Что известно о мужчине, который хотел нанять киллера для Орбана?

Следствие установило, что в июле этого года задержанный мужчина опубликовал в сети сообщение с призывом найти "лучшего наемного убийцу" для Орбана. Он также пообещал оплату в форинтах или любой другой валюте.

Венгерские правоохранители установили личность мужчины, задержали его и взяли под стражу. Впоследствии его допросили как подозреваемого в совершении преступления подготовки к убийству с отягчающими обстоятельствами.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.

Региональная следственная прокуратура Будапешта уже подала ходатайство о его аресте "учитывая опасность повторного совершения преступления". Окончательное решение должен принять суд в ближайшее время.

Напомним, в июне задержали мужчину, который угрожал "отрубить голову" Орбану. Подозреваемого задержали в собственном доме в регионе Толна.