Повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.

Дивіться також Допомога "завелика": Орбан різко звернувся до українських біженців в Угорщині

Що відомо про чоловіка, який хотів найняти кілера для Орбана?

Слідство встановило, що у липні цього року затриманий чоловік опублікував в мережі повідомлення із закликом знайти "найкращого найманого вбивцю" для Орбана. Він також пообіцяв оплату у форинтах або будь-якій іншій валюті.

Угорські правоохоронці встановили особу чоловіка, затримали його та взяли під варту. Згодом його допитали як підозрюваного у скоєнні злочину підготовки до вбивства з обтяжувальними обставинами.

Зазначається, що підозрюваний визнав свою провину.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта вже подала клопотання про його арешт "з огляду на небезпеку повторного вчинення злочину". Остаточне рішення має ухвалити суд найближчим часом.

Нагадаємо, в червні затримали чоловіка, який погрожував "відрубати голову" Орбану. Підозрюваного затримали у власному будинку в регіоні Толна.