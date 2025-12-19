В Раде создадут группу по вопросам референдума и выборов, – Корниенко

Первый вице-спикер Верховной Рады и новоизбранный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассматривается как кандидат на должность руководителя парламентской рабочей группы по вопросам референдума и выборов. Инициатором ее создания выступил председатель фракции Давид Арахамия.

Сам Корниенко подтвердил наличие такой идеи, отметив, что решение о создании группы еще не принято, однако соответствующая инициатива уже обсуждается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о парламентской группе по вопросам референдума и выборов?

Ожидается, что состав группы будет расширенным. В нее планируют привлечь представителей Центральной избирательной комиссии, всех парламентских фракций и групп, профильного комитета Верховной Рады, министерств, а также общественных организаций.

Корниенко также сообщил, что его заместителями в рабочей группе должны стать вице-спикер парламента Елена Кондратюк и председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Мы будем делиться с медиа всеми результатами этих обсуждений. Конечно, они будут касаться широких вопросов, как и вопросы, которые президент поставил перед народными депутатами о возможности и условиях проведения выборов во время военного положения, о чем спрашивают нас американские партнеры,

– сообщил Корниенко.

