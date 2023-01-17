Руслан Стефанчук заявил, что уже подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий Ковалева. Спикер подчеркнул: это – судьба коллаборантов и предателей Украины.
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Судьба коллаборантов и предателей Украины. Подписал Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи с кончиной. Не сочувствую,
– заявил Стефанчук.
Ковалев умер летом 2022 года
- Нардеп-предатель Ковалев перешел на сторону российских оккупантов, которые совершают геноцид в Украине. Летом 2022 года он занял "должность" в так называемой "оккупационной власти".
- Еще в апреле 2022 года против Ковалева было открыто уголовное производство. По состоянию на 6 июля нардепу-изменнику сообщили о подозрении в государственной измене и объявили его в розыск. Ковалеву "светило" до 15 лет.
- В июне 2022 года на Ковалева покушались. Тогда предатель выжил. Уже в августе нардеп предатель умер. То, что он стал "двухсотым", подтвердили и в стране-террористке.
- В Херсонском облсовете заявили, что предателя убили в Железном Порту. Кроме того, погибла его подруга.