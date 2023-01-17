Руслан Стефанчук заявив, що вже підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень Ковальова. Спікер наголосив: це – доля колаборантів та зрадників України.
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Доля колаборантів та зрадників України. Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв'язку зі смертю. Не співчуваю,
– заявив Стефанчук.
Ковальов помер влітку 2022 року
- Нардеп-зрадник Ковальов перейшов на бік російських окупантів, які скоюють геноцид в Україні. Влітку 2022 року він обійняв "посаду" у так званій "окупаційній владі".
- Ще у квітні 2022 року проти Ковальова відкрили кримінальне провадження. Станом на 6 липня нардепу-зраднику повідомили про підозру в державній зраді й оголосили його у розшук. Ковальову "світило" до 15 років.
- У червні 2022 року на Ковальова здійснили замах. Тоді зрадник вижив. Вже у серпні нардеп-зрадник помер. Те, що він став "двохсотим", підтвердили й у країні-терористці.
- У Херсонській облраді заявили, що зрадника вбили в Залізному Порту. Окрім того, загинула подруга нардепа-колаборанта.