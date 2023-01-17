Руслан Стефанчук заявив, що вже підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень Ковальова. Спікер наголосив: це – доля колаборантів та зрадників України.

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Доля колаборантів та зрадників України. Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв'язку зі смертю. Не співчуваю,

– заявив Стефанчук.

Ковальов помер влітку 2022 року