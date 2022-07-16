Подразделениям ГСЧС удалось спасти еще трех человек. Констатировали, что вражеские ракеты повредили и разрушили 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
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Количество жертв
По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате обстрела погибли 23 человека, среди них – 3 ребенка. Однако впоследствии глава Винницкой ОВ Сергей Борзов рассказал, что еще одна женщина скончалась сегодня в больнице, поэтому количество погибших выросло до 24.
За помощью медиков обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы, в частности, 4 ребенка. Еще 110 оказали помощь амбулаторно.
Удар по Виннице: что известно
- Утром 14 июля 3 российские ракеты попали в гражданские объекты в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей.
- На месте удара возник большой пожар, огонь с которого перекинулся на автостоянку. Загорелись 50 автомобилей, половина из которых сгорела дотла.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили в Винницкую область 7 крылатых ракет "Калибр". Четыре из них смогли сбить в небе.
- Число жертв постоянно росло. К сожалению, погибли трое детей: 4-летняя Лиза и еще двое маленьких мальчиков.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что уже началось установление всех причастных к ударам по Виннице. Он пообещал, что спокойных ночей у оккупантов не будет.