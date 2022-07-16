Подразделениям ГСЧС удалось спасти еще трех человек. Констатировали, что вражеские ракеты повредили и разрушили 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

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Количество жертв

По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате обстрела погибли 23 человека, среди них – 3 ребенка. Однако впоследствии глава Винницкой ОВ Сергей Борзов рассказал, что еще одна женщина скончалась сегодня в больнице, поэтому количество погибших выросло до 24.

За помощью медиков обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы, в частности, 4 ребенка. Еще 110 оказали помощь амбулаторно.