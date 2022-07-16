Підрозділам ДСНС вдалось врятувати ще трьох осіб. Констатували, що ворожі ракети пошкодили та зруйнували 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

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Кількість жертв

За даними департаменту охорони здоров'я ОВА, внаслідок обстрілу загинуло 23 особи, серед них – 3 дитини. Однак згодом глава Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що ще одна жінка померла сьогодні в лікарні, тому кількість загиблих зросла до 24.

За допомогою медиків звернулись 202 особи, з них 68 госпіталізовано, зокрема, 4 дитини. Ще 110 людям надали допомогу амбулаторно.

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