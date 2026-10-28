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В Винницкой области был слышен звук взрыва

Даниил Жоров
В Винницкой области слышали взрывы

Россия атаковала Виннитчину / Getty Images (иллюстративное)

Россия продолжает терроризировать Украину с помощью беспилотников. В Винницкой области был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

 
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Какие последствия атаки?

Россия продолжает запускать ударные БПЛА по Украине. В 20:37 Воздушные силы писали о реактивном БпЛА курсе на Вапнярку/Томашполь.

Около 20:40 в Винницкой области слышали звуки взрыва.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, что вечером того же дня страна-агрессорка запустила беспилотники по Ровенской области. Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Сарненщине. Известно о погибшем.

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