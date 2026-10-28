На Вінниччині було чутно звук вибуху

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Які наслідки атаки?

Росія продовжує запускати ударні БпЛА по Україні. О 20:37 Повітряні сили писали про реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль.

Близько 20:40 на Вінниччині чули звуки вибуху.

Де зараз тривога: дивіться карту

Зазначимо, що ввечері того ж дня країна-агресорка запустила безпілотники по Рівненській області. Ворог завдав удару по цивільному підприємству на Сарненщині. Відомо про загиблого.