Росія атакувала Вінниччину / Getty Images (ілюстративне)
Росія продовжує тероризувати Україну безпілотниками. На Вінниччині було чутно звук вибуху.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
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Які наслідки атаки?
Росія продовжує запускати ударні БпЛА по Україні. О 20:37 Повітряні сили писали про реактивний БпЛА курсом на Вапнярку/Томашпіль.
Близько 20:40 на Вінниччині чули звуки вибуху.
Де зараз тривога: дивіться карту
Зазначимо, що ввечері того ж дня країна-агресорка запустила безпілотники по Рівненській області. Ворог завдав удару по цивільному підприємству на Сарненщині. Відомо про загиблого.
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