Заместитель председателя ОГА Наталья Заболотная подтвердила, что в области есть попадание в объект инфраструктуры. По ее информации, подразделения ГСЧС работают на месте.

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В Винницкой области прогремела серия взрывов

Заметим, что первый взрыв в Винницкой области прогремел около 2:45 ночи. После этого в регионе еще трижды были слышны повторные звуки взрывов.

Около четырех утра Воздушные силы ВСУ снова предупредили об угрозе ударных БПЛА в Винницкой области.