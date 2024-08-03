В ночь на 3 августа в Одессе прогремели взрывы. Известно, что Россия запустила по территории Украины "Шахеды".

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В Одессе неспокойно

В Одессе прогремели взрывы. Почти сразу после этого Воздушные силы сообщили о том, что туда движется ракета.

Мониторинговые каналы пишут о двух ракетах курсом на Южное, что в Одесской области.

Позже также мониторинговые каналы уточняли, что взрывы прогремели в пределах одесского района.

Пока ничего неизвестно о взрывах, которые там прозвучали. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность можно спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Ранее, 2 августа, в Одессе дважды раздавались взрывы. Известно, что тогда россияне запустили несколько ракет типа "Искандер-М".