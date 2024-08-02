Сначала тревога распространилась на восточные регионы Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Интересно Украина впервые совершила больше атак дронами дальнего радиуса действия, чем Россия, – Forbes

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

23:53, 2 августа В Киевской области – воздушная тревога. Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА с Черниговской области направляется в вашем направлении!

23:42, 2 августа Внимание! Угроза применения вражеских БПЛА с южного направления.

23:41, 2 августа Внимание! Полтавская область – несколько групп ударных БПЛА с Сумской области в вашем направлении! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

23:22, 2 августа Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях: Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым.

Воздушная тревога поздно вечером 2 августа / Скриншот 24 Канала