Сначала тревога распространилась на восточные регионы Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Интересно Украина впервые совершила больше атак дронами дальнего радиуса действия, чем Россия, – Forbes
Что известно о воздушной тревоге
В Киевской области – воздушная тревога. Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА с Черниговской области направляется в вашем направлении!
Внимание! Угроза применения вражеских БПЛА с южного направления.
Внимание! Полтавская область – несколько групп ударных БПЛА с Сумской области в вашем направлении!
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога поздно вечером 2 августа / Скриншот 24 Канала
Внимание! Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в направлении Черниговской.