Россия менее эффективна в уничтожении беспилотников, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам. По словам издания, Украина получает преимущество в стратегической войне беспилотников большой дальности.

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Российские войска продолжают использовать БпЛА

Россия потеряла большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны. И хотя производство выросло с 2022 года, Россия, похоже, запускает ракеты примерно с той же скоростью, что и производит – примерно 120 в месяц.

Несмотря на то, что ракеты важны из-за их разрушительного эффекта, большая часть дальнобойной ударной мощи России сейчас – БПЛА. Их основным оружием является разработанная Ираном серия Shahed. Кроме низкой стоимости, основным преимуществом Shahed является его радиус действия, который составляет более 1600 километров.

Россия обычно запускает до тридцати шахедов одновременно. Их сбивают мобильные группы, или более мощные системы ПВО ракетами "земля-воздух", некоторые сбиваются с курса или падают на землю специальными системами электронной борьбы.

Украина утверждает, что сбивает 90% "Шахедов", а иногда и 100%. Очевидно, что БпЛА все еще наносят вред, но эта угроза не растет.

Украина наносит ответные удары

В ответ Украина разработала широкий спектр различных ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Аналитик HI Sutton идентифицировал не менее 22 различных моделей, от переоборудованных легких самолетов до реактивных ударных беспилотных летательных аппаратов.

Большинство, однако, разработаны таким образом, чтобы быть максимально простыми, дешевыми и эффективными, независимо от внешнего вида, как дрон Drainpipe Drone, который впервые увидели в апреле. Некоторые производители известные – преимущественно украинские стартапы, которые собирают средства для своих проектов,

– говорится в материале.

В 2023 году Украина производила "только десятки" беспилотников такого типа в месяц. Атаки хоть и часто были резонансными, имели небольшой масштаб. Однако теперь массовые атаки становятся все более распространенными, иногда вместе с ударами Storm Shadow или другими ракетами западного производства.

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5 июля Минобороны России подтвердило, что было уничтожено 50 украинских беспилотников на территории России, 9 июля их было 38, 11 июля – 75, 18 июля – еще 33. 20 июля было 26, а 22 июля они сбили 80 беспилотников.

Таким образом, на основании заявлений российских государственных органов, Украина запустила более 524 ударных беспилотников.

Важно! Вся информация об атаках украинских беспилотников поступает от российских официальных лиц. Эти цифры невозможно подтвердить, они могут не отражать общее количество запущенных беспилотников.

Авторы материала отметили, что это первый месяц, когда украинский общий показатель превысил российский.