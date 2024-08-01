Росія менш ефективна у знищенні безпілотників, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам. За словами видання, Україна отримує перевагу в стратегічній війні безпілотників великої дальності.

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Російські війська продовжують використовувати БпЛА

Росія втратила більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності в перші кілька місяців війни. І хоча виробництво зросло з 2022 року, Росія, схоже, запускає ракети приблизно з тією ж швидкістю, що і виробляє – приблизно 120 на місяць.

Незважаючи на те, що ракети є важливими через їх руйнівний ефект, більша частина далекобійної ударної потужності Росії зараз – БпЛА. Їхньою головною зброєю є розроблена Іраном серія Shahed. Окрім низької вартості, основною перевагою Shahed є його радіус дії, який становить понад 1600 кілометрів.

Росія зазвичай запускає до тридцяти шахедів одночасно. Їх збивають мобільні групи, або більш потужні системи ППО ракетами "земля-повітря", деякі збиваються з курсу або падають на землю спеціальними системами електронної боротьби .

Україна стверджує, що збиває 90% "Шахедів", а іноді й 100%. Очевидно, що БпЛА все ще завдають шкоди, але ця загроза не зростає.

Україна завдає удари у відповідь

У відповідь Україна розробила широкий спектр різних ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності. Аналітик HI Sutton ідентифікував не менше 22 різних моделей, від переобладнаних легких літаків до реактивних ударних безпілотних літальних апаратів.

Більшість, однак, розроблені таким чином, щоб бути максимально простими, дешевими та ефективними, незалежно від зовнішнього вигляду, як дрон Drainpipe Drone, який вперше побачили в квітні. Деякі виробники відомі – переважно українські стартапи, які збирають кошти для своїх проєктів,

– йдеться у матеріалі.

У 2023 році Україна виробляла "лише десятки" безпілотників такого типу на місяць. Атаки хоч і часто були резонансними, мали невеликий масштаб. Однак тепер масові атаки стають все більш поширеними, іноді разом з ударами Storm Shadow або іншими ракетами західного виробництва.

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5 липня Міноборони Росії підтвердило, що було знищено 50 українських безпілотників на території Росії, 9 липня їх було 38, 11 липня – 75, 18 липня – ще 33. 20 липня було 26, а 22 липня вони збили 80 безпілотників.

Таким чином, на підставі заяв російських державних органів, Україна запустила понад 524 ударних безпілотників.

Важливо! Вся інформація про атаки українських безпілотників надходить від російських офіційних осіб. Ці цифри неможливо підтвердити, вони можуть не відображати загальну кількість запущених безпілотників.

Автори матеріалу зазначили, що це перший місяць, коли український загальний показник перевищив російський.