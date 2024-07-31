Окупанти атакували Україну купою "Шахедів" уночі та зранку 31 липня, під ударом переважно була Київщина. І, хоча ця дронова атака була однією з наймасштабніших, ППО відпрацювала блискуче.

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Зеленський про ППО

За одну цю минулу ніч збито майже 90 "Шахедів". Серйозний результат. Дякую всім за влучність: нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам РЕБ – усім. Добре попрацювали в небі багатьох наших областей. І дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Все для цього ми робимо,

– сказав президент.

За його словами, Україна і надалі працюватиме з партнерами, щоб переконувати їх підтримати державу, а також щоб шукати у світі й постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю. Це вигідно всім сторонам, бо це – спільний захист усіх у Європі.

"І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від "Шахедів", то це очевидний доказ – ми можемо бути сильнішими і в захисті від ракет, і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні", – підкреслив гарант.

"Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів"

Друга частина звернення стосувалася планів України на міжнародній арені.

Зеленський провів нараду з міжнародниками (Офісу президента та МЗС) щодо підготовки нових безпекових домовленостей із партнерами та відбудови в Україні.

"Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів. Я вдячний усім у команді, хто залучений", – сказав президент.

Він подякував Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки, до якого увійшли ракети для ППО NASAMS ("те, що потрібно, бо це завжди дефіцит"), боєприпаси для HIMARS та Javelin. Україна працює над максимально швидкою логістикою.

Доповідь Сирського

Третім моментом, про який згадав Зеленський у зверненні, була доповідь Головкома Сирського.

Фронтова ситуація. Передусім Покровський напрямок. Наші позиції, наші захисні дії та наше можливе посилення. Вдячний усім, хто знищує окупанта й захищає нашу державу – результативно захищає,

– окреслив теми розмови президент.