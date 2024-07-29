В оборонному відомстві зазначили, що пакет у 200 мільйонів доларів виділять у межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь. Фактично озброєння надійде до України безпосередньо зі складів армії США. Ще 1,5 мільярда доларів виділять у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI),

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Яке озброєння отримає Україна

Пакети допомоги Україні містять боєприпаси для систем HIMARS, NASAMS і засобів протиповітряної оборони малої і середньої дальності, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, мінометні міни калібру 120 мм, високоточні авіаційні боєприпаси.

У переліку озброєнь також є протитанкові комплекси Javelin та AT-4, протитанкові керовані ракети TOW, засоби радіоелектронної боротьби, стрілецька зброя, вибухівка, системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.

Це вже двадцятий пакет USAI від адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року,

– йдеться в заяві Пентагону.

До слова, раніше стало відомо, що США знайшли додаткові 2 мільярди доларів для допомоги Україні через бухгалтерську помилку. Все сталося через те, що Пентагон використовував відновлювальну вартість для оцінки військової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації.