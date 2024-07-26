Видання посилається на звіт Управління державної звітності США (GAO). Відтак, заявлена сума допомоги у 8,2 мільярда доларів на 2 мільярди перевищує реальну.

Дивіться також Хоче гідно завершити політичну місію: чи може Байден різко збільшити підтримку України

Як сталась помилка

У своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував відновлювальну вартість для оцінки військової допомоги, а не вартість зброї на момент її придбання та амортизації.

Управління зазначає, що нечітке визначення вартості в Законі про іноземну допомогу і те, що Адміністрації президента не надали конкретних вказівок щодо оцінки, призвели до невідповідностей у звітності про вартість військової допомоги.

Ось один з прикладів, наведених у звіті: 10 транспортних засобів оцінили в 7 мільйонів доларів, тоді як супровідна документація свідчить, що їх мали б оцінити в нуль, тобто за їхньою залишковою вартістю.

Управління рекомендувало Конгресу уточнити визначення вартості в контексті оборонних товарів у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Це не вперше

Схожа ситуація сталась минулого року, коли Пентагон повідомив, що внаслідок бухгалтерської помилки було завищено вартість поставлених Україні у 2022 – 2023 роках озброєнь, унаслідок чого з'явилася можливість здійснити додаткові постачання на суму 6,2 мільярда доларів.

Довідково. У квітня цього року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про національну безпеку, який передбачає військову допомогу на 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю й інших союзників США, зокрема, для України в розмірі близько 61 мільярда доларів.