До закінчення каденції Байдена залишається кілька місяців. Як розповів 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, політична кар'єра чинного президента була цікавою та різноплановою.

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Чи очікувати на зростання підтримки України

Коли Байден був активним учасником виборчих перегонів, він заявив, що нібито зміг зупинити Владіміра Путіна. Так він хотів показати, що його міжнародна політика була ефективною та допомогла зберегти стійкість всередині суспільства та за його межами.

Втім всі ми бачимо, що колективний Путін досі вбиває українців, нищить українську інфраструктуру. Вочевидь Путін і сам не здогадується. що його зупинили,

– підкресли Максим Джигун.

Тож з погляду військової допомоги, ситуація доволі складна. Розширення зони бойових дій також це підтверджують.

Заяви Байдена про подальшу підтримку України радше є бажанням продемонструвати силу США, провідну роль країни у врегулюванні подібних протистоянь. Особливо, коли мовиться про порушення прав і свобод людини, стратегічних інтересів союзників з європейського континенту.

Я думаю, він навряд чи буде активніше діяти в контексті підтримки України, навіть, розуміючи, що руки вже розв'язані й немає ніяких обмежень, які вплинули б на його рейтинг,

– сказав політолог.

Байден розуміє важливість демократичної партії у виборчій кампанії. До того ж представники виборчого штабу Дональда Трампа не пропускають нагоди "вколоти" своїх опонентів.

Сумнівно, що Байден вдаватиметься до якихось радикальних кроків. Щобільше, частину своїх повноважень в контексті підтримки України, він уже передав у підпорядкування міністерству фінансів та інших державних інститутів.

Зараз він хоче увійти в історію, як президент, який боровся в надскладних умовах, пройшов через багато чинників, не зміг зробити все, що хотів, проте достойно завершив свою політичну місію,

– підсумував Максим Джигун.

Раніше Байден підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс на посаду президента. Він назвав її кандидатом, якого повністю підтримує.