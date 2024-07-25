Водночас президент США у своєму зверненні не забув згадати й про війну в Україні. Байден запевнив, що він буде працювати далі та стоятиме на захисті України до кінця свого перебування у Білому домі.

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Що сказав Байден у зверненні до нації

У зверненні до нації Джо Байден, пояснюючи своє рішення не переобиратися на посаду президента, заявив, що "передасть факел новому поколінню" і підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

"Це найкращий шлях, щоб об'єднати нашу країну", – сказав президент США.

Під час звернення з Овального кабінету в Білому домі президент Байден оголосив про своє рішення завершити політичну кар'єру, заявивши, що він цінує свою країну понад усе.

Я поважаю посаду, але свою країну я люблю більше. Захист демократії важливіший, ніж будь-яка посада,

– підкреслив Байден.

Він також закликав американців активно брати участь у захисті демократії.

"Тут не правлять королі та диктатори. Тут правлять люди. Історія у ваших руках. Сила у ваших руках. Ідея Америки – у ваших руках", – сказав глава Білого дому.

У якому ключі президент США згадав Україну

У своєму зверненні президент Байден окреслив ключові цілі на решту свого президентського терміну, який завершується в січні 2025 року.

Він наголосив на планах щодо пріоритетності своїх президентських обов'язків протягом наступних шести місяців, включаючи зусилля, спрямовані на скорочення витрат сімей, що тяжко працюють, і стимулювання економічного зростання. Крім того, він підкреслив відданість захисту особистих свобод і громадянських прав, таких як право голосу і вибору.

Серед зовнішньополітичних пріоритетів Байден назвав підтримку України.

Ми продовжимо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди,

– сказав президент США у зверненні до нації.

Президент Байден також підкреслив свою відданість зміцненню й об'єднанню НАТО. Крім того, він з гордістю заявив, що є "першим президентом у нинішньому столітті, який може доповісти американському народу, що Сполучені Штати не беруть участі у жодній війні у світі".

Варто зазначити, що Джо Байден провів понад 50 років у американській політиці. Він завершить своє перебування в Білому домі 20 січня 2025 року як найстаріший американський президент, коли йому вже виповниться 82 роки.