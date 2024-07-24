Про це розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що навряд чи Байден кардинально змінить політику в останні місяці свого президентства.

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Байден живе в парадигмі лікаря

На думку Рейтеровича, лідер США Джо Байден користується тезою, яка є поширеною серед медиків і полягає в тому, щоб в будь-якій ситуації не зробити гірше, не ускладнити її. Його тактику не варто сприймати як нерішучість.

Він живе в парадигмі лікаря, коли головне – не нашкодити. Але те, що добре для лікаря, погано для політика. Тут справа не в тому, що він нерішучий, він просто обрав таку стратегію. Можливо, для України будуть якісь послаблення в напрямку можливості завдання ударів по Росії, але це малоймовірно,

– розповів Рейтерович.

Українське питання в США не є нині ключовим

Політолог вважає, що в передвиборчий період в Сполучених Штатах політики більше зосереджені на своїх внутрішніх питаннях. Він наголосив, що безумовно Україна буде залишатися важливою темою до виборів, але не першочерговою.

"Все, що може зараз зробити Байден – дати можливість Україні доотримати необхідну допомогу, запустити додаткові програми, швидше виписувати пакети допомоги, продовжити роботу над збереженням двопартійної й двопалатної підтримки ініціатив, які стосуються України. Отакий "спадок" Байден може залишити Камалі Гарріс, це непогані стартові можливості для неї, якщо вона стане президентом США", – підсумував Рейтерович.

Камала Гарріс, яка може стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, звернулась до виборців під час свого першого передвиборчого мітингу. Вона порушила питання щодо доступного медичного обслуговування, дитячої опіки, гідних умов праці та виходу на пенсію, підтримки середнього класу, безпеки громадян.