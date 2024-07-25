В то же время президент США в своем обращении не забыл вспомнить и о войне в Украине. Байден заверил, что он будет работать дальше и будет стоять на защите Украины до конца своего пребывания в Белом доме.

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Что сказал Байден в обращении к нации

В обращении к нации Джо Байден, объясняя свое решение не переизбираться на пост президента, заявил, что "передаст факел новому поколению" и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

"Это лучший путь, чтобы объединить нашу страну", – сказал президент США.

Во время обращения из Овального кабинета в Белом доме президент Байден объявил о своем решении завершить политическую карьеру, заявив, что он ценит свою страну превыше всего.

Я уважаю должность, но свою страну я люблю больше. Защита демократии важнее, чем любая должность,

– подчеркнул Байден.

Он также призвал американцев активно участвовать в защите демократии.

"Здесь не правят короли и диктаторы. Здесь правят люди. История в ваших руках. Сила в ваших руках. Идея Америки – в ваших руках", – сказал глава Белого дома.

В каком ключе президент США упомянул Украину

В своем обращении президент Байден очертил ключевые цели на оставшуюся часть своего президентского срока, который завершается в январе 2025 года.

Он отметил планы по приоритетности своих президентских обязанностей в течение следующих шести месяцев, включая усилия, направленные на сокращение расходов семей, тяжело работающих, и стимулирование экономического роста. Кроме того, он подчеркнул приверженность защите личных свобод и гражданских прав, таких как право голоса и выбора.

Среди внешнеполитических приоритетов Байден назвал поддержку Украины.

Мы продолжим объединять коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина и не дать ему захватить Украину и нанести еще больший вред,

– сказал президент США в обращении к нации.

Президент Байден также подчеркнул свою приверженность укреплению и объединению НАТО. Кроме того, он с гордостью заявил, что является "первым президентом в нынешнем веке, который может доложить американскому народу, что Соединенные Штаты не участвуют ни в одной войне в мире".

Стоит отметить, что Джо Байден провел более 50 лет в американской политике. Он завершит свое пребывание в Белом доме 20 января 2025 года как старейший американский президент, когда ему уже исполнится 82 года.