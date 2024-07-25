До окончания каденции Байдена остается несколько месяцев. Как рассказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, политическая карьера действующего президента была интересной и разноплановой.

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Ожидать ли роста поддержки Украины

Когда Байден был активным участником избирательной гонки, он заявил, что якобы смог остановить Владимира Путина. Так он хотел показать, что его международная политика была эффективной и помогла сохранить устойчивость внутри общества и за его пределами.

Впрочем все мы видим, что коллективный Путин до сих пор убивает украинцев, уничтожает украинскую инфраструктуру. Очевидно Путин и сам не догадывается. что его остановили,

– подчеркнул Максим Джигун.

Поэтому с точки зрения военной помощи, ситуация довольно сложная. Расширение зоны боевых действий также это подтверждают.

Заявления Байдена о дальнейшей поддержке Украины скорее являются желанием продемонстрировать силу США, ведущую роль страны в урегулировании подобных противостояний. Особенно, когда речь идет о нарушении прав и свобод человека, стратегических интересов союзников с европейского континента.

Я думаю, он вряд ли будет активнее действовать в контексте поддержки Украины, даже, понимая, что руки уже развязаны и нет никаких ограничений, которые повлияли бы на его рейтинг,

– сказал политолог.

Байден понимает важность демократической партии в избирательной кампании. К тому же представители избирательного штаба Дональда Трампа не упускают возможности "уколоть" своих оппонентов.

Сомнительно, что Байден будет прибегать к каким-то радикальным шагам. Более того, часть своих полномочий в контексте поддержки Украины, он уже передал в подчинение министерству финансов и другим государственным институтам.

Сейчас он хочет войти в историю, как президент, который боролся в сверхсложных условиях, прошел через много факторов, не смог сделать все, что хотел, однако достойно завершил свою политическую миссию,

– подытожил Максим Джигун.

Ранее Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента. Он назвал ее кандидатом, которого полностью поддерживает.