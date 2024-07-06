Президент США также выразил уверенность в своей физической и когнитивной готовности победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Напомним, что по мнению демократов, Байдена ожидает "дикая неделя".

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Чем гордится Байден при своем президентстве

Во время интервью Байден отметил, что поддержка Украины и объединение более 50 союзников вокруг помощи Украине является одним из главных достижений его президентства.

Он также отметил, что, что находится в хорошей форме и имеет силы для того, чтобы победить Дональда Трампа на президентских выборах.

В ответ на вопрос журналиста о том, не хотел бы президент США пройти независимое медицинское обследование, Байден заявил, что "каждый день" проходит когнитивный тест.

"Все, что я делаю. Вы знаете, я не только провожу кампанию, я управляю миром. Пусть это не звучит гиперболизировано, но мы – самая важная нация мира...Я тот, кто создал НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина", – отметил лидер США.

Напомним, что президент США не собирается снимать свою кандидатуру на пост президента США. По его словам, только "Господь Всемогущий" может заставить его сойти с гонки.