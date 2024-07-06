Во время телевизионного интервью ABC в пятницу Байден отказался от прохождения независимой медицинской экспертизы. Также он заявил, что у него "нет никаких признаков серьезного заболевания".

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Байден прокомментировал свое состояние здоровья

"Послушайте, я прохожу когнитивный тест ежедневно", – сказал Байден Джорджу Стефанопулосу с ABC, имея в виду задачи, с которыми он сталкивается ежедневно в своей напряженной работе.

Ежедневно я прохожу этот тест. Все, что я делаю. Знаете, я не только веду кампанию, но и управляю миром,

– заявил Байден.

Во время интервью Байден настаивал, что он не ослаб. Он также сказал, что проходит "постоянную оценку" у его личных врачей, и они "не стесняются говорить", если что-то не так.

Могу ли я пробежать 100 метров за 10 минут? Нет. Но я все еще в хорошей форме,

– сказал Байден.

Что касается дебатов, которые считают его провалом, Байден заявил, что зря не прислушался "инстинктов по подготовке" и признал, что не контролировал ситуацию. Президент США также заявил, что его сбивал Трамп, который стоял недалеко и постоянно кричал и перебивал несмотря на выключенный микрофон.

Журналисты отметили, что 81-летний Байден выдержал 22-минутное интервью без каких-либо серьезных ошибок, которые могли бы нанести еще больший вред его кандидатуре.