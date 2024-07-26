Издание ссылается на отчет Управления государственной отчетности США (GAO)., заявленная сумма помощи в 8,2 миллиарда долларов на 2 миллиарда превышает реальную.

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Как произошла ошибка

В своей бухгалтерской отчетности Пентагон использовал восстановительную стоимость для оценки военной помощи, а не стоимость оружия на момент его приобретения и амортизации.

Управление отмечает, что нечеткое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и то, что Администрации президента не предоставили конкретных указаний по оценке, привели к несоответствиям в отчетности о стоимости военной помощи.

Вот один из примеров, приведенных в отчете: 10 транспортных средств оценили в 7 миллионов долларов, тогда как сопроводительная документация свидетельствует, что их должны были бы оценить в ноль, то есть по их остаточной стоимости.

Управление рекомендовало Конгрессу уточнить определение стоимости в контексте оборонных товаров в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений.

Это не впервые

Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда Пентагон сообщил, что в результате бухгалтерской ошибки была завышена стоимость поставленных Украине в 2022 – 2023 годах вооружений, вследствие чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки на сумму 6,2 миллиарда долларов.

Справочно. В апреле этого года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о национальной безопасности, который предусматривает военную помощь на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других союзников США, в частности, для Украины в размере около 61 миллиарда долларов.