Оккупанты атаковали Украину кучей "Шахедов" ночью и утром 31 июля, под ударом преимущественно была Киевщина. И, хотя эта дроновая атака была одной из самых масштабных, ПВО отработала блестяще.

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Зеленский о ПВО

За одну эту минувшую ночь сбито почти 90 "Шахедов". Серьезный результат. Спасибо всем за меткость: нашим мобильным огневым группам, истребительной авиации, зенитчикам, специалистам РЭБ – всем. Хорошо поработали в небе многих наших областей. И очень важно наращивать украинские возможности защиты неба. Все для этого мы делаем,

– сказал президент.

По его словам, Украина и в дальнейшем будет работать с партнерами, чтобы убеждать их поддержать государство, а также чтобы искать в мире и поставлять в Украину то, что необходимо для нашей защиты, производить совместно необходимое оружие. Это выгодно всем сторонам, потому что это – общая защита всех в Европе.

"И сейчас, если уже может достигаться такой весомый результат в защите от "Шахедов", то это очевидное доказательство – мы можем быть сильнее и в защите от ракет, и в защите от российской военной авиации. Все зависит от оружия в руках наших воинов. Нужны надежные системы ПВО, нужна достаточная дальнобойность нашего оружия. Российский террор должен проигрывать каждый раз, когда оккупант пытается сломать жизнь в Украине", – подчеркнул гарант.

"Август – время для подготовки. Осень – время для результатов"

Вторая часть обращения касалась планов Украины на международной арене.

Зеленский провел совещание с международниками (Офиса президента и МИД) по подготовки новых договоренностей по безопасности с партнерами и восстановления в Украине.

"Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину. Август – время для подготовки. Осень – время для результатов. Я благодарен всем в команде, кто вовлечен", – сказал президент.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за объявленный накануне пакет поддержки, в который вошли ракеты для ПВО NASAMS ("то, что нужно, потому что это всегда дефицит"), боеприпасы для HIMARS и Javelin. Украина работает над максимально быстрой логистикой.

Доклад Сырского

Третьим моментом, о котором упомянул Зеленский в обращении, был доклад Главкома Сырского.

Фронтовая ситуация. Прежде всего Покровское направление. Наши позиции, наши защитные действия и наше возможное усиление. Благодарен всем, кто уничтожает оккупанта и защищает наше государство – результативно защищает,

– очертил темы разговора президент.