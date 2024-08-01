Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що необхідну нашій країні кількість F-16, а це 128 – 130 одиниць, партнери не зможуть надати нам у 2024 і 2025 роках. Тому в цей час в Україні, зокрема, має потужно працювати військово-промисловий комплекс.

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Потрібна далекобійна зброя

Поки чекаємо на потрібну кількість літаків F-16, які б могли змінити стратегічно ситуацію на полі бою, нам допомогли б, на думку генерала армії, розвідувально-ударні дрони MQ-9 Reaper. Так само як і багатоцільові винищувачі Mirage, які можуть поповнити український парк тактичних літаків. Їх потрібно 40 – 50 одиниць.

В комплексі з F-16 та літаками, які є на озброєнні України, може відбудеться значне посилення наших Повітряних сил,

– впевнений він.

Також замінити відсутність достатньої кількості F-16 можуть ракетні комплекси ATACMS, ракети Storm Shadow та SCALP-EG, Taurus, якщо Німеччина надасть їх Україні. Саме ця зброя здатна завдавати ударів на відстань понад 300 кілометрів.

Найголовніша заміна американських винищувачів – ВПК України, який має виробити дрони дальністю до 3 тисяч кілометрів, ракети середньої та малої дальності до 3 тисяч кілометрів. Проте вони потрібні у кількості тисяч, а у перспективі – десятків тисяч одиниць,

– екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Це озброєння, за його словами, дозволить знищити всі пускові установки ворога аж до Уралу, аеродроми та літаки, до яких зможемо дістати. Відповідно це попередить удари по території України російськими балістичними ракетами.

Перевага зброї власного виробництва в тому, що вона не обмежить ЗСУ:

в кількості озброєння, адже не будемо залежати від постачання західних партнерів:

в дальності ураження, адже українська зброя, на відміну від західної, може завдавати удари по території Росії;

в якості, тому що вироблятимемо цю зброю за західними технологіями.

Крім того, Україні потрібно закуповувати зброю за кордоном. Це одна з потужних складових поповнення арсеналу ЗСУ будь-якими типами боєприпасів.

"Цей ринок треба відкривати, адже це також ті можливості, які мають посилити українські сили у найближчі пів року", – наголосив Микола Маломуж.