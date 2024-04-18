У матеріалі йдеться, що найкраща з нових моделей українських БпЛА може пролітати 3000 кілометрів і здатна досягти Сибіру.

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Захід був проти ударів по Росії

За словами видання, Захід неохоче надавав Україні зброю далекого радіусу дії та не був у захваті від ударів по нафтогазовій та військовій інфраструктурі Росії.

Занепокоєння Америки були різними: від зростання цін на нафту до перспективи неконтрольованої боротьби "око за око", в якій Україна може в кінцевому підсумку програти. Побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли Росія завдала збитків енергетичній інфраструктурі України на мільйони доларів,

– повідомляють журналісти.

Водночас Україна не йде на поступки та навпаки прогнозує розширення програми дронів у найближчі місяці.

Росія випалює українську землю. Настав час зробити те саме з європейською частиною Росії,

– цитує видання слова одного з виробників безпілотників.

Данілов анонсував "Український рій імені Руста"

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на озброєнні Сил оборони можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів. Він назвав цей "рій дронів" на честь німецького пілота Матіаса Руста. Руст у 1987 році, незадовго до розвалу СРСР, пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони та приземлився на Червоній площі в Москві.

Також нещодавно Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників, вони вже готові до бою.

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