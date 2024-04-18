У матеріалі йдеться, що найкраща з нових моделей українських БпЛА може пролітати 3000 кілометрів і здатна досягти Сибіру.
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Захід був проти ударів по Росії
За словами видання, Захід неохоче надавав Україні зброю далекого радіусу дії та не був у захваті від ударів по нафтогазовій та військовій інфраструктурі Росії.
Занепокоєння Америки були різними: від зростання цін на нафту до перспективи неконтрольованої боротьби "око за око", в якій Україна може в кінцевому підсумку програти. Побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли Росія завдала збитків енергетичній інфраструктурі України на мільйони доларів,
– повідомляють журналісти.
Водночас Україна не йде на поступки та навпаки прогнозує розширення програми дронів у найближчі місяці.
Росія випалює українську землю. Настав час зробити те саме з європейською частиною Росії,
– цитує видання слова одного з виробників безпілотників.
Данілов анонсував "Український рій імені Руста"
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на озброєнні Сил оборони можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів. Він назвав цей "рій дронів" на честь німецького пілота Матіаса Руста. Руст у 1987 році, незадовго до розвалу СРСР, пролетів понад тисячу кілометрів, обійшов системи протиповітряної оборони та приземлився на Червоній площі в Москві.
Також нещодавно Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників, вони вже готові до бою.
Україна знищує військові цілі в Росії
- Вранці 17 квітня безпілотники ГУР атакували авіаційний завод в Казані. Це одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії. Тут ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М, а також іншу військову авіацію.
- Цього ж дня у Самарі на аеродромі "Кряж" було знищено транспортний вертоліт Мі-8. За даними ГУР, окупанти його використовували у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.
- Крім того, вночі під ударом опинився 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташованої в Мордовії. Головною ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". Ця РЛС має дальність виявлення цілей близько 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів.