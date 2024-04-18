В материале говорится, что лучшая из новых моделей украинских БПЛА может пролетать 3 000 километров и способна достичь Сибири.

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Запад был против ударов по России

По словам издания, Запад неохотно предоставлял Украине оружие дальнего радиуса действия и не был в восторге от ударов по нефтегазовой и военной инфраструктуре России.

Беспокойство Америки было разным: от роста цен на нефть до перспективы неконтролируемой борьбы "глаз за глаз", в которой Украина может в конечном итоге проиграть. Опасения относительно последнего выросли в конце марта, когда Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на миллионы долларов,

– сообщают журналисты.

В то же время Украина не идет на уступки и, наоборот, прогнозирует расширение программы дронов в ближайшие месяцы.

Россия выжигает украинскую землю. Пришло время сделать то же самое с европейской частью России,

– цитирует издание слова одного из производителей беспилотников.

Данилов анонсировал "Украинский рой имени Руста"

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на вооружении Сил обороны могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров. Он назвал этот "рой дронов" в честь немецкого пилота Матиаса Руста. Руст в 1987 году, незадолго до развала СССР, пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади в Москве.

Также недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, они уже готовы к бою.

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