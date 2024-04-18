В материале говорится, что лучшая из новых моделей украинских БПЛА может пролетать 3 000 километров и способна достичь Сибири.
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Запад был против ударов по России
По словам издания, Запад неохотно предоставлял Украине оружие дальнего радиуса действия и не был в восторге от ударов по нефтегазовой и военной инфраструктуре России.
Беспокойство Америки было разным: от роста цен на нефть до перспективы неконтролируемой борьбы "глаз за глаз", в которой Украина может в конечном итоге проиграть. Опасения относительно последнего выросли в конце марта, когда Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на миллионы долларов,
– сообщают журналисты.
В то же время Украина не идет на уступки и, наоборот, прогнозирует расширение программы дронов в ближайшие месяцы.
Россия выжигает украинскую землю. Пришло время сделать то же самое с европейской частью России,
– цитирует издание слова одного из производителей беспилотников.
Данилов анонсировал "Украинский рой имени Руста"
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на вооружении Сил обороны могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров. Он назвал этот "рой дронов" в честь немецкого пилота Матиаса Руста. Руст в 1987 году, незадолго до развала СССР, пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади в Москве.
Также недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, они уже готовы к бою.
Украина уничтожает военные цели в России
- Утром 17 апреля беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Казани. Это одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Здесь враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, а также другую военную авиацию.
- В этот же день в Самаре на аэродроме "Кряж" был уничтожен транспортный вертолет Ми-8. По данным ГУР, оккупанты его использовали в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава. Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.
- Кроме того, ночью под ударом оказался 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенной в Мордовии. Главной целью стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Эта РЛС имеет дальность обнаружения целей около 3 000 километров и высоту обнаружения более 100 километров.