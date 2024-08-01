Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что необходимое нашей стране количество F-16, а это 128 – 130 единиц, партнеры не смогут предоставить нам в 2024 и 2025 годах. Поэтому в это время в Украине, в частности, должен мощно работать военно-промышленный комплекс.

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Нужно дальнобойное оружие

Пока ждем нужное количество самолетов F-16, которые бы могли изменить стратегически ситуацию на поле боя, нам помогли бы, по мнению генерала армии, разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper. Так же как и многоцелевые истребители Mirage, которые могут пополнить украинский парк тактических самолетов. Их нужно 40 – 50 единиц.

В комплексе с F-16 и самолетами, которые есть на вооружении Украины, может произойти значительное усиление наших Воздушных сил,

– уверен он.

Также заменить отсутствие достаточного количества F-16 могут ракетные комплексы ATACMS, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, Taurus, если Германия предоставит их Украине. Именно это оружие способно наносить удары на расстояние более 300 километров.

Наиглавнейшая замена американских истребителей – ВПК Украины, который должен произвести дроны дальностью до 3 тысяч километров, ракеты средней и малой дальности до 3 тысяч километров. Однако они нужны в количестве тысяч, а в перспективе – десятков тысяч единиц,

– экс-руководитель Службы внешней разведки.

Это вооружение, по его словам, позволит уничтожить все пусковые установки врага до Урала, аэродромы и самолеты, до которых сможем достать. Соответственно это предупредит удары по территории Украины российскими баллистическими ракетами.

Преимущество оружия собственного производства в том, что оно не ограничит ВСУ:

в количестве вооружения, ведь не будем зависеть от поставок западных партнеров:

в дальности поражения, ведь украинское оружие, в отличие от западного, может наносить удары по территории России;

в качестве, потому что будем производить это оружие по западным технологиям.

Кроме того, Украине нужно закупать оружие за рубежом. Это одна из мощных составляющих пополнения арсенала ВСУ любыми типами боеприпасов.

"Этот рынок надо открывать, ведь это также те возможности, которые должны усилить украинские силы в ближайшие полгода", – отметил Николай Маломуж.