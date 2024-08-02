Спочатку тривога поширилася на східні регіони України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

23:53, 2 серпня

У Київській області – повітряна тривога. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА з Чернігівщини прямує у вашому напрямку!

23:42, 2 серпня

Увага! Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

23:41, 2 серпня

Увага! Полтавська область – декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку!

У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

23:22, 2 серпня

Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.


Повітряна тривога пізно ввечері 2 серпня / Скриншот 24 Каналу

22:57, 2 серпня

Увага! Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини.