Спочатку тривога поширилася на східні регіони України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
У Київській області – повітряна тривога. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА з Чернігівщини прямує у вашому напрямку!
Увага! Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.
Увага! Полтавська область – декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку!
У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога пізно ввечері 2 серпня / Скриншот 24 Каналу
Увага! Група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухаються у напрямку Чернігівщини.