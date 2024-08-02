Спочатку тривога поширилася на східні регіони України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Цікаво Україна вперше здійснила більше атак дронами дальнього радіуса дії, ніж Росія, – Forbes

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

23:53, 2 серпня У Київській області – повітряна тривога. Повітряні сили пишуть, що група ударних БпЛА з Чернігівщини прямує у вашому напрямку!

23:42, 2 серпня Увага! Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

23:41, 2 серпня Увага! Полтавська область – декілька груп ударних БпЛА з Сумщини у вашому напрямку! У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

23:22, 2 серпня Наразі повітряна тривога лунає у таких областях: Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим.

Повітряна тривога пізно ввечері 2 серпня / Скриншот 24 Каналу