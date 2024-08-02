Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, сейчас у врага нет информации о целях.

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Нет привязки к дате

Роман Свитан убежден, что захватчикам не нужно накапливать ракеты, потому что их есть в достаточном количестве. Враг сейчас не наносит масштабных атак, потому что имеет проблемы с целеуказанием.

Не наносятся масштабные удары, потому что у россиян сейчас есть проблемы с целеуказанием. Не все так просто. Для того, чтобы указать для ракеты цель, создать определенные условия для того, чтобы она выполнила боевую задачу, нужны очень серьезные механизмы, информация о целях. Сейчас у врага такой информации нет,

– сказал он.

Ежедневно россияне пытаются достать до тех объектов, по которым у них есть информация для поражения, различными видами ракет. В частности, Х-59, "Искандерами", "Кинжалами" и другими. Также оккупанты могут сейчас дорабатывать систему наведения, разведывать, корректировать огонь и тому подобное.

"Этот процесс может занять определенное время. Они могут нанести массовый удар по аэродромам, понимая, что на каком-то из аэродромов могут находиться F-16 или вооружение, которые будут использовать F-16. Но это не обязательно под конец августа. Нет привязки к конкретной дате", – предположил военный эксперт.

Украинцам постоянно надо быть готовыми к любым вражеским атакам. Поэтому нужно соблюдать правила безопасности. В частности, нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.