Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, зараз у ворога немає інформації про цілі.

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Немає прив'язки до дати

Роман Світан переконаний, що загарбникам не потрібно накопичувати ракети, бо їх є у достатній кількості. Ворог зараз не завдає масштабних атак, бо має проблеми із цілевказанням.

Не завдаються масштабні удари, тому що у росіян зараз є проблеми із цілевказаннями. Не все так просто. Для того, щоб вказати для ракети ціль, створити певні умови для того, щоб вона виконала бойове завдання, потрібні дуже серйозні механізми, інформація про цілі. Зараз у ворога такої інформації нема,

– сказав він.

Щодня росіяни намагаються дістати до тих об'єктів, щодо яких у них є інформація для ураження, різними видами ракет. Зокрема, Х-59, "Іскандерами", "Кинджалами" та іншими. Також окупанти можуть зараз допрацьовувати систему наведення, розвідувати, корегувати вогонь тощо.

"Цей процес може зайняти певний час. Вони можуть завдати масового удару по аеродромах, розуміючи, що на якомусь з аеродромів можуть перебувати F-16 або озброєння, які будуть використовувати F-16. Але це не обов’язково під кінець серпня. Немає прив’язки до конкретної дати", – припустив військовий експерт.

Українцям постійно треба бути готовими до будь-яких ворожих атак. Тому потрібно дотримуватись правил безпеки. Зокрема, не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги.