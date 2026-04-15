24 Канал Новости Украины В Винницкой области прогремели взрывы: какая угроза для области
15 апреля, 18:47
Обновлено - 19:19, 15 апреля

В Винницкой области прогремели взрывы: какая угроза для области

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Винницкой области 15 апреля прогремели взрывы из-за атаки российских дронов.
  • Воздушная тревога раздавалась с 17:57, однако подробностей о последствиях атаки пока нет.

Во время воздушной тревоги вечером 15 апреля в Винницкой области прогремели взрывы. Регион могли атаковать российские дроны.

Об этом пишет Суспильное.

Что известно о взрывах в Виннице?

С 17:57 в различных районах Винницкой области была объявлена ​​воздушная тревога. Её объявили через угрозу ударов российских беспилотников.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о передвижении вражеских беспилотников в регионе. 

Винницкая область: БПЛА на Гаисын/Ладыжин с юго-востока,
– предупредили военные.

В 18:38 местные жители услышали звук взрыва в регионе. Еще один взрыв был слышен через 10 минут, добавили журналисты.

Пока нет подробностей от местных властей относительно последствий атаки.

