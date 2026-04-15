В Винницкой области прогремели взрывы: какая угроза для области
- В Винницкой области 15 апреля прогремели взрывы из-за атаки российских дронов.
- Воздушная тревога раздавалась с 17:57, однако подробностей о последствиях атаки пока нет.
Во время воздушной тревоги вечером 15 апреля в Винницкой области прогремели взрывы. Регион могли атаковать российские дроны.
Об этом пишет Суспильное.
Что известно о взрывах в Виннице?
С 17:57 в различных районах Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Её объявили через угрозу ударов российских беспилотников.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о передвижении вражеских беспилотников в регионе.
Винницкая область: БПЛА на Гаисын/Ладыжин с юго-востока,
– предупредили военные.
В 18:38 местные жители услышали звук взрыва в регионе. Еще один взрыв был слышен через 10 минут, добавили журналисты.
Пока нет подробностей от местных властей относительно последствий атаки.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Последние удары России по Украине
15 апреля враг ударил по жилой девятиэтажке в Одессе. На месте работали экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
С вечера 14 апреля серия взрывов раздавалась в Черкасской и самих Черкассах. Российские цели упали на разных локациях, а местные видели пожар. В результате атаки 12 человек доставили в больницу.
Силы ПВО отражали враждебные цели и в Киевской области. Из-за обстрелов возникали пожары и была повреждена гражданская инфраструктура в двух районах области.