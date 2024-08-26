Около 08:00 жители Винницкой области слышали звуки взрывов. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.

Взрывы в Винницкой области

Около 06:00 в Винницкой области объявили воздушную тревогу. В 07:51 "Суспильное" сообщило о звуках взрывов.

Заметим, что с ночи оккупанты атакуют Украину "Шахедами". Кроме того, наносят удары ракетами. Российские захватчики подняли в небо 6 самолетов Ту-22М3. Также есть угроза ударов "Калибрами".

Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Где сейчас проходит воздушная тревога: смотрите карту