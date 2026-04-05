В одной из воинских частей обнаружили 2 тысячи непригодных, там продолжается проверка, – Решетилова

В одной из воинских частей в Украине зафиксировали масштабное нарушение: там обнаружили 2 тысяч человек, которые, вероятно, являются непригодными к службе по состоянию здоровья.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "РБК-Украина".

Какие нарушения обнаружили в воинской части?

Ольга Решетилова рассказала, что сейчас в этой воинской части продолжается проверка.

Из-за сложности ситуации к процессу также привлекли представителей Министерства обороны и командования Сухопутных войск – они должны выяснить, на каком именно этапе произошел системный сбой.

Надо полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе пошло это массовое нарушение. Или это этап ТЦК, ВВК, или это уже воинская часть, или было решение принято где-то выше?

– пояснила омбудсменка.

В интервью Решетилова отметила, что этот случай невозможно просто констатировать как факт, ведь речь идет о мобилизации двух тысяч непригодных к службе людей.

Вопрос в том, как это стало возможным в принципе,

– подытожила чиновница.

