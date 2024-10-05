Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Он добавил, что сейчас идет следствие и сбор доказательств.

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Оккупанта, причастного к казни, могут судить в Украине

Фильчаков сообщил, что оккупанты летом 2024 года казнили 4 украинских военных на территории завода в Волчанске по приказу российского командования. Сейчас следователи фиксируют все последствия этого преступления, собирают доказательства и проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Поводом для начала расследования стали допросы военнопленных россиян, которые признались в совершенном преступлении. Более того, этот случай является уникальным, ведь россиянин, который причастен к казни военных ВСУ, сейчас находится в украинском плену.

Конечно, расследование таких преступлений имеет свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай является уникальным, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену,

– рассказал Фильчаков.

В прокуратуре добавили, что этот случай позволяет не заочно осудить преступника, а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен в Украине к пожизненному лишению свободы.