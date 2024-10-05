Это военное преступление произошло еще летом 2024 года, однако о нем узнали только сейчас. О казни 4 украинцев во время допроса рассказали пленные захватчики, сообщили в Харьковской облпрокуратуре со ссылкой на руководителя ведомства Александра Фильчакова.

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Это был приказ сверху

Отмечается, что убить украинских военнопленных оккупантам приказало их командование.

В настоящее время прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных – военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Поводом к началу расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получено свидетельство о совершении указанного преступления.

Конечно, расследование таких преступлений испытывает свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай уникален, поскольку лицо, которое может стать подозреваемым в указанном производстве, также находится в украинском плену,

– отметил Александр Фильчаков.

Это открывает возможность использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания. В случае доказательства вины подозреваемого он может быть приговорен к пожизненному лишению свободы.

Напомним, что Волчанский агрегатный завод удалось освободить в конце сентября. Этот объект находился под контролем противника с мая.

Завод был стратегическим объектом, превращенным россиянами в пропагандистскую "крепость", и его освобождение имеет важное значение для контроля над регионом.