Цей воєнний злочин трапився ще влітку 2024 року, однак про нього дізналися лише зараз. Про страту 4 українців під час допиту розповіли полонені загарбники, повідомили в Харківській облпрокуратурі з посиланням на керівника відомства Олександра Фільчакова.

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Це був наказ згори

Зазначається, що вбити українських військовополонених окупантам наказало їх командування.

Наразі прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених – військовослужбовців Збройних Сил України.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні,

– зазначив Олександр Фільчаков.

Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що Вовчанський агрегатний завод вдалося звільнити наприкінці вересня. Цей об'єкт перебував під контролем ворога з травня.

Завод був стратегічним об'єктом, перетвореним росіянами на пропагандистську "фортецю", і його звільнення має важливе значення для контролю над регіоном.