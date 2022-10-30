Воды в Волгограде уже нет четвертых суток. Российские СМИ пишут, что пойме реки Царица произошла разгерметизация канализационного коллектора, информирует 24 канал.

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В сквере в земле образовался огромный провал. Таким образом, получилось, что "грязная бомба" таки сработала в России. В местном водоканале отмалчиваются. Вероятно, у россиян нет времени на свои проблемы, потому что заняты войной в чужой стране.

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Местные жители требуют воды

После аварии местные жители раскупили в магазинах большие бутылки с водой. Требовали от мэрии Волгограда и водоканала наладить хотя бы режим водовозов. Впрочем, смотря видео, качество этой воды вряд ли можно назвать приемлемым.

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Жители били тревогу раньше

Коллектор и бетонный канал в Волгограде был проложен 50 лет назад. Этой аварии можно было бы избежать еще летом, когда жители начали бить тревогу, предупреждая о неисправности.

Прокуратура уже приступила к проверке, а Росприроднадзор взял пробы воды и почвы для определения концентрации грязных веществ. Говорят, что стоки уже попали в Волгу.

Теперь неизвестно, когда у людей появится вода.

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